Albert Riera, Olimpija Ljubljana ile şampiyonluğa ulaştı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Albert Riera, ilk teknik direktörlük deneyiminde Olimpija Ljubljana'yı 5 yıl aranın ardından Slovenya'da şampiyonluğa ulaştırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Albert Riera, Olimpija Ljubljana ile şampiyonluğa ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2023 21:53
Slovenya Ligi'nin 31. haftasında lider NK Olimpija Ljubljana, son şampiyon Maribor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

NK Olimpija Ljubljana, 44'te Sualehe ve 76'da Bristic'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte puanını 69 yapan Ljubljana, ikinci sıradaki Maribor ile puan farkını 15'e çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

NK Olimpija Ljubljana bu sezon 31 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Yeşil beyazlılar Slovenya Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

Albert Riera teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında lig şampiyonluğu yaşadı. İspanyol teknik direktör sezon başında taraftarlar tarafından tehdit edildi ancak görevine devam etti. 41 yaşındaki Albert Riera, 2.5 yıl Galatasaray'da futbol oynadı. İspanyol eski futbolcu sarı kırmızılılarda 2 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazandı.

Albert Riera, Ağustos 2020 ve Ocak 2022'ye kadar Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery