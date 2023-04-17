Albert Riera, Olimpija Ljubljana ile şampiyonluğa ulaştı

Slovenya Ligi'nin 31. haftasında lider NK Olimpija Ljubljana, son şampiyon Maribor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.



NK Olimpija Ljubljana, 44'te Sualehe ve 76'da Bristic'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte puanını 69 yapan Ljubljana, ikinci sıradaki Maribor ile puan farkını 15'e çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



NK Olimpija Ljubljana bu sezon 31 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Yeşil beyazlılar Slovenya Kupası'nda da yoluna devam ediyor.



Albert Riera teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında lig şampiyonluğu yaşadı. İspanyol teknik direktör sezon başında taraftarlar tarafından tehdit edildi ancak görevine devam etti. 41 yaşındaki Albert Riera, 2.5 yıl Galatasaray'da futbol oynadı. İspanyol eski futbolcu sarı kırmızılılarda 2 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazandı.



Albert Riera, Ağustos 2020 ve Ocak 2022'ye kadar Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev aldı.





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