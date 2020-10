Al Hilal'den Welinton için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro

Sezon başında Alanyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Welinton'la, 2023 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı. Kendisinden çok şeyler beklenen ve Beşiktaş'ın savunmasına Vida ile birlikte ilaç olması beklenen 31 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar yaptığı hatalarla eleştiri oklarını üzerine çekti.



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Defans hattında her an hata yapabilecek bir oyun tarzı olan Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'a adeta dev bir piyango çıktı. Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in, stoper aradığı ve menajerler üzerinden arayışa geçtiği bildirildi. Bu anda Beşiktaş'ın da devreye sokulduğu ve Al Hilal'e, Domagoj Vida'nın önerildiği öğrenildi.



SERGEN YALÇIN'A DA SORACAKLAR



Ancak 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida'nın, yıllık 3.4 milyon Euro'luk kazancı sebebiyle ayrılmayı düşünmediği ve bunun üzerine Araplar'a, Welinton'ın sunulduğu bilgisine ulaşıldı.



Siyah-Beyazlılar'ın, bonservisi olmadan aldığı tecrübeli oyuncu için 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ettiği, Araplar'ın da bu rakamı kabul etmeye yakın oldukları öne sürüldü. Her iki tarafın da, menajerler üzerinden şu an için görüştükleri, bu transferde Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının ise son kararı teknik direktör Sergen Yalçın'a da danışarak verecekleri konuşuluyor.