Al Hilal, Giovinco'yu transfer etti

Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal, bir yıldızı daha transfer etti.MLS ekiplerinden Toronto FC forması giyen Sebastian Giovinco, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer oldu. Al Hilal'in bu transfer için Toronto'ya yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.Tecrübeli İtalyan golcü Giovinco, 4 sene formasını giydiği Toronto FC ile 2014/2015 sezonunda gol krallığı yaşamıştı.Bu transferin ardından Al Hilal'in hücum hattı Giovinco, Gomis, Soriano ve Carrillo dörtlüsünden oluştu.