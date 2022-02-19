Ajax, Willem'ı tek golle geçti!

Hollanda Eresivisie 23. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Willem II'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax, Willem'ı tek golle geçti!
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19 Şubat 2022 22:38
Hollanda Eresivisie 23. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Willem II ile karşı karşıya geldi.

Koning Willem II Stadion'da oynanan maçı Ajax 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Ajax'a gslibiyeti getiren golü 81. dakikada Jurrien Timber kaydetti.

Ajax bu sonuçla puanını 57'ye çıkardı. Willem II ise 21 puanda kaldı.

Ajax ligin 24. haftasında Go Ahead deplasmanına gidecek. Willem II ise Groningen'e konuk olacak.

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