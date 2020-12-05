Ajax şaşırttı! 6 maçlık seriyi kaybettiler...

Maçta Twente'nin golleri 22. ve 84. dakikalarda Menig'den geldi. Ajax'ın golü 58. dakikada Dusan Tadic'in penaltısından geldi. Konuk ekip maçı 2-1 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Ajax 27 puanda kaldı. Twente ise puanını 21'e yükseltti.



Ajax, Eredivisie'nin 12. haftasında sahasında Zwolle ile karşılaşacak. Twente ise aynı haftada sahasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak.



AJAX'IN LİGDEKİ FIRTINASI DİNDİ



Ajax, kendi liginde fırtına gibi esiyor. Önce Heerenveen karşısında 5-1 ve Venlo karşısında 13-0 kazanan Ajax, bu maçlarla beraber başlayan serisinde toplam 6 maçta 36 gol attı.



Ajax, Twente karşısındaki yenilgiyle beraber 6 maçlık kazanma serisine de veda etti.



