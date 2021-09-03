Ahmet Nur Çebi: 'Pjanic'i yetiştirdik, transferi noktaladık'

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, Miralem Pjanic'in lisansının UEFA listesine girebilmesi için hareketli saatler yaşadıkları TFF Transfer Tescil binasının önünde konuştu.



Çebi, planlamaları dahilinde Miralem Pjanic transferinin resmi prosedürlerinin tamamlandığını ve Bosnalı yıldızın UEFA listesine de sorunsuz ekleneceğini söyledi.



İşte Çebi'nin açıklamaları



"TRANSFERİ NOKTALADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"



"Enteresan bir transfer oldu son saniye. Transfer döneminde böyle şeyler olabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olmak istiyoruz. Başarılı olabilecke bir takım yapmak istiyoruz. Transferi noktaladığımızı düşünüyoruz"



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLMAK İÇİN"



"UEFA listesine de eklendi Pjanic. Planlarımızı yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için çalıştık. Bu transfer de onun bir parçası. Bence transferi noktaladık"



"SERGEN HOCANIN İSTEĞİYLE ALINDI"



"Barcelona'ya kiralama bedeli ödenmeyecek"



"Hocamızın çok istediği bir transferdi Pjanic. Tüm transferlerde Sergen hocanın istekleri arzularıyla hareket ettik. Yolumuz açık olsun bundan sonra"



