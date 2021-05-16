Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray ve alkış için açıklama

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun ardından Galatasaray derbisinden önce söylediği "Şampiyon olursak, Fatih Terim de Galatasaray da alkışlayacaktır" sözleri hakkında konuştu.



Oldukça zor bir şampiyonluk yaşadıklarını belirten Ahmet Nur Çebi "Bundan sonra Türkiye Liglerinde çok tatlı rekabetler olacak, herkes bunu bilmeli. Öyle tepedekiler uçup gidiyordu, o bitti. Şampiyonluk kutlamalarına çok erken başladık aslında, rakipler kızacak ama ben inanıyordum. Motorları maviliklere süreceğiz." dedi.



Galatasaray'la ilgili sözleri hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi "Tabii ki lafı birilerini rahatsız etmiş, alkış konusu. Tabii ki alkışlayacaklar, başka ne yapacaklar dedim, bir camiayı incitmek istemedim, Galatasaray'ın nasıl bir camia olduğunu ve henüz şampiyon olmadığımızı söyledim, kullanmak isteyenler farklı kullandı, yanlış bir yere gitti. Burası bir spor kulübü ve futbol önemli. Bir şekilde şampiyon olmayacağınızı düşünerek burada olamazsınız." dedi.



