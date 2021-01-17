Ahmet Kandemir: "Maçı hiç bırakmadık"

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 yenen Beşiktaş'ta başantrenör Ahmet Kandemir, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Ahmet Kandemir: 'Maçı hiç bırakmadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2021 17:14
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 yenen Beşiktaş'ta başantrenör Ahmet Kandemir, geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmayarak kazandıklarını belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde derbi maçı değerlendiren Kandemir, oyunun genelinde iyi olduklarını aktardı.

Ahmet Kandemir, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Son iki maçımızdan mağlup ayrılmıştık. Genç takımların böyle dönemleri olur. Geçen hafta bireysel oynamıştık. Hafta içi takım oyununu geliştirme yönünde birtakım çalışmalar yaptık. Az süre alan oyuncuların bu mesajı iyi aldıklarını düşünüyorum. Oyunun genelinde çok iyiydik. Geriye düşmüş olsak da maçı bırakmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için