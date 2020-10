Ahmet Ağaoğlu: 'Sansasyonel transfer ihanet olurdu'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu," Kulübümüzün borcunun her yıl 30 milyon avro eridiğini görüyoruz. Bu finansal politika devam ettiği sürece 5 yıl içinde kulübümüz borçlarından kurtulacaktır." dedi.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ve kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayımlanan 47. Olağan Divan Kurulu toplantısına, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.



- "Ödemelerini günü gününe yapan bir yapıya kavuştuk"



Divan Kurulu'nda konuşan Ağaoğlu, pandemi sonrasında yaşanan sıkıntılar ve arzu edilmeyen saha sonuçları neticesinde takımın ligi ikinci olarak tamamladığını, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kulüp müzesine bir kupa armağan etmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi.



Pandemi sebebiyle hiç alışık olmadıkları bir transfer ve hazırlık dönemi yaşadıklarını vurgulayan Ağaoğlu, uygulanacak olan programın 2020-2021 sezonu takviminin son derece hassas ve özellikle de spor bilimcileri ve hekimleri tarafından çok iyi değerlendirilip açıklanması konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti.



Ağaoğlu, "58 maçlık bir maraton var. Bunu yeteneği ne olursa olsun futbolcunun kaldırması mümkün değil. Olası bir sakatlığın önüne geçmek için takvimin hassas şekilde hazırlanması gerektiğini federasyona bildirdik ama maalesef bu süreç yine federasyonun sıkıştırılmış bir takvim ortaya koymasından öteye gitmedi." ifadelerini kullandı.



Finansal konulara da değinen Ağaoğlu, göreve geldiklerinde kulüp borcunun 182 milyon avro olduğunu, kredi anlaşmalarının önemli bir bölümünün o dönem avro faizinin düşük olması ve Türk parasıyla avro arasındaki kur farkının son derece sığ olması sebebiyle böyle yapılmış olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Kararı verenlerin o dönemde yanında olmadığımız için kendilerini eleştirmekten imtina ediyorum. İlk yapılandırmada avro olan kredi borçlarını Türk lirasına çevirdik. Bu da kulübümüzün elini bir hayli rahatlattı. İlk genel kurulda yapmış olduğum konuşmada 'önümüzdeki üç sene kulübümüzün sağlıklı bir yapıya kavuşması, idari disiplini sağlaması ve sürdürülebilir bir başarı için 3-4 seneye ihtiyacı var' demiştim. Bütün çalışmalarımızın bu doğrultuda olacağını vurgulamıştım. 'Trabzonspor bu süreçte zirve yarışında yer almayacak' demedik. 'Trabzonspor her zaman zirve yarışında olacak ama sürdürülebilir ve devamlılığı olan başarılar için bu zamana ihtiyacımız var' demiştik. Son derece bozuk olan mali yapının düzeltilmesiyle işe başladık. Neydi bu? Yedi aydır ücretleri ödenmeyen oyunculara ödeme yapılmasıydı. Bu 14 ayımıza mal oldu. Bugün itibarıyla oyuncularına ve çalışanlarına aylık ödemelerini günü gününe yapan bir yapıya kavuştuk. Bu, bana göre bir başkan başarısı değil yönetim başarısıdır. Emeği geçen tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum."



- "5 yıl içinde kulübümüz borçlarından kurtulacaktır"



Bankalar Birliği ile 5 yıllık yapılandırmanın 7 yıla çıkması için çalışmalara başladıklarını aktaran Ağaoğlu, kasım ayı ortalarında bunun sonuçlanacağını tahmin ettiğini ve ilk 2 yıl ana para ve faiz ödemesiz, takip eden 7 yıl da ana para ve faiz ödemeli olarak kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmış olacağını, kulübün borcunun az olması sebebiyle bundan en çok yararlanan kulübün de Trabzonspor olduğunu kaydetti.



"Yine de devasa bir borç yüküyle karşı karşıyayız. Trabzonspor Kulübü'nün ekonomisinin düzelmesi ve sportif başarılarının artmasından dolayı bundan rahatsız olan ve sürekli toplumu yanlış yönlendirme çabası içerisinde olanlara grafiklerle cevap vermemiz hasıl olmuştur." diyen Ağaoğlu, "2010 yılında kulübümüzün borcu 53 milyon avroymuş. 2011 yılında 49 milyon avroya düşmüş. Bunda tahmin ediyorum ki Şampiyonlar Ligi gelirinin çok büyük faydası oldu. 2012'de 56 milyona, sonra 63, 105, 124, 165, 176 ve göreve geldiğimizde 182 milyon avroya çıkmış. Görevi aldıktan sonra 2018 yılı sonunda borcu 157 milyon avroya düşürdük. 2019'da 130, bugün itibarıyla da 99,6 milyon avrodur. Yani 928 milyon lira. Kulübümüzün net borcu budur. Bu grafiğe göre kulübümüzün borcunun her yıl 30 milyon avro eridiğini görüyoruz. Bu finansal politika devam ettiği sürece 5 yıl içinde kulübümüz borçlarından kurtulacaktır. Bu verdiğimiz sözlerdin birisiydi. Ben ve arkadaşlarım bunun dışında bir ifade kullanmadı. Bunu yaparken orta sıralarda yer almayı planlamadık." şeklinde konuştu.



- "Yaşanmışlıklardan ders çıkarmanız da gerekiyor"



Trabzonspor'un her zaman zirve yarışında ve forması ile ilk 4 takım arasında yer alan bir kulüp olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, pandemi dolayısıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir süreç yaşandığına dikkati çekti.



Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu süreç maalesef sadece Türk ve dünya futbolunu değil kulüpleri ve en çok Trabzonspor'u etkilediği aşikardır. O sezonu kimse o şekilde bitirmeyi arzu etmezdi. Sezonu şampiyonlukla taçlandırmak en büyük hedefimizdi. Ancak camiamızda şöyle bir korku var, şampiyonluğa oynayıp ama şampiyonluğu kazanamadığınız her sezonun ardından Trabzonspor'un ciddi bir travma yaşadığı, irtifa kaybettiği ve dolayısıyla da bu sezonun aynı travmayla geçeceği yönünde birtakım endişeler vardı. Eğer yapınız sağlamsa ve bir plan program dahilinde bütün çalışmalarınızı gerçekleştiriyorsanız, bu tür endişelere yer olmaması lazım. Liverpool şampiyonluğu kıl payı kaçırdıktan sonraki sene bu zafere kavuşmuştur. Travma isterseniz yaşanır. Eğer müsaade etmezseniz asla yaşanmaz. Geldiğimiz gün ne yaptıysak aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Bu kulübü taraftarın görmek istediği noktaya taşımak için bize verilen görev süresinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine örnek vermek gerekirse geçen sezon şampiyon olan Liverpool bu sezon bir maçta yedi gol yedi. Futbolun içinde bunlar da var. Ancak yaşanmışlıklardan ders çıkarmanız da gerekiyor. Bunu yapabilirseniz başarılı olursunuz. Ne zaman karamsarlığa kapılır ne zaman umutlarınız tükenirse o zaman başarısız olursunuz. Teknik heyet ve oyuncularımızla birlikte asla böyle bir düşüncenin içerisine girmedik. Sorumluluğumuzun ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz ve görevimizi layıkıyla yapıyoruz. İş ve özel hayatımızı arka plana attık. Zamanımızın büyük bölümü Trabzonspor için geçiyor. Tabii ki yanlışlarımız oluyor ama asla bilinçli değil. Bunlardan da ders alıyoruz."



- "Sansasyonel transfer yapamazdık. Yapmak ihanet olurdu."



"Taraftarlarımız bizden 60-70 milyon avroluk oyuncu maaş bütçesi olan takımlara karşı 15 milyon avroluk bütçeyle şampiyon olmamızı istiyor. Ancak biz asla şampiyonluk için muslukları fazladan açmadık." ifadelerini kullanan Ağaoğlu, "Biz bu konuda taahhütname verdik. Geçtiğimiz dönemde üç senelik maliyeti 21 milyon avro olan oyuncularımız vardı. Trabzonspor Kulübü hiçbir şekilde bu maliyeti karşılayamaz. Bugünün şartlarında aynı transferi yapsanız maliyet 27 milyon avroya çıkıyor. Hugo transferine maliyetinden dolayı karşı çıkan Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan ağır eleştiriler aldı ama sonrasında rakamlar ciddi anlamda azaldı. Sansasyonel transfer yapamazdık. Yapmak ihanet olurdu." dedi.



Başkan Ağaoğlu, geride kalan 2,5 yıllık süreçte 26 yabancı futbolcu transferi yaptıklarını dile getirerek, "26 yabancı oyuncuya ödenen bonservis bedeli 13 milyon avro, sattığımız futbolculardan elde ettiğimiz gelir ise 44 milyon avro. Bir futbol kulübü oyuncu alır ve satarken ya para kazanır ya da batırır. 26 futbolcu olabilir. Bugün Chelsea Kulübü yanılmıyorsam aynı süreçte 73 futbolcu transfer etti. Yapmış olduğunuz transferlerin sayısı değil, o transferlere ne kadar para ödediniz, satarken ne kazandınız? Önemli olan bu. Trabzonspor'un borcunun azalma göstermesindeki en büyük etken de bu transferlerdir. Almış olduğumuz oyuncuların yüzde 60'ına değer kattık. Sörloth'u alırken piyasa değeri 6 milyon avroydu, giderken 20 milyon avro. Ekuban aldığımız zaman piyasa değeri 300 bin avro civarıydı bugün 5,5 milyon avro. Hosseini 600 bin dolara alındı bugün değeri 2 milyon avro. Nwakaeme 1,1 milyon avroya alındı bugün 5,5 milyon piyasa değeri var. Campi 900 bin dolara alındı bugün değeri 1,6 avro. Edgar Le'yi bedelsiz aldık, bugün değeri 2,2 milyon avro ve eminim ki sezon sonu daha fazla olacak. Keşke aynı düşünce yapısı içerisinde 56 futbolcu alabilseydik. Bu transferler yapılırken Trabzonspor Kulübü para kaybetmedi, para kazandı." değerlendirmesinde bulundu.



Ağaoğlu, pandemi dolayısıyla seyirci gelirinden mahrum kaldıklarını, ürün satışında yüzde 50 azalma olduğunu, Colins ile 10 milyon liralık sponsorluk gelirine sahip olduklarını ve TRA Token ile anlaşmadan da 15 milyon avro gelir beklediklerini kaydetti.



Yayıncı kuruluşla sorun yaşadıklarını belirten Ağaoğlu, "Ödemelerde indirim talep etti ve bu konuda direndi. Biz hukuki haklarımızın aranmasını talep ediyoruz. Bunun sonu yok. Elimizde kalan yayıncı gelirinin gitmemesi gerekiyor." yorumunda bulundu.