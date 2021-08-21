Beşiktaş Kulübü, performansı nedeniyle Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Adem Ljajic ile bir an evvel yollarını ayırmak istiyor. Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı Ljajic için flaş bir gelişme yaşandı.Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun 3 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak isterken; İtalyan ekibi Sampdoria'nın görüşmelere başladığı ortaya çıktı.Siyah-beyazlıların as başkanı Emre Kocadağ, kısa bir süre önce "Adem Ljajic için şu anda bir karar alındı, izinde. Gelen teklifler var, değerlendirilecektir. Olmuyorsa da teknik heyetimiz son kararı verecektir." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından, teklif yapan takımın Sampdoria olduğu açıklandı.İtalyan basını, Sampdoria Teknik Direktörü Roberto D'Aversa'nın, Adem Ljajic'i istediğini duyurdu. Haberde, Sampdoria'nın Ljajic'in menajeri ve Beşiktaş ile görüştüğü belirtildi.Öte yandaniçin Sampdoria'nın pazarlıklarını sürdürdüğü ve rakamları düşürmek için uğraştığı vurgulandı.Beşiktaş'ta geçen sezon 22 lig maçına çıkan ve bu karşılaşmaların, 14'üne ilk 11'de başlayan Adem Ljajic, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.