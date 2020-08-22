Adem Ljajic için Arabistan'dan teklif

Beşiktaş'ta maaş yükünü hafifletmek amacıyla gözden çıkarılan isimlerden biri olan Adem Ljajic'e Arabistan'dan talip çıktı.



Suudi Arabistan'da geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Al Nassr'ın, Sırp oyuncunun transferi için girişimlere başladığı yazıldı.



Al-Jazeera'nın özel haberine göre Arap kulübü, Beşiktaş ile bonservis konusunda pazarlık yapıyor ve kısa süre içinde bu görüşmelerin noktalanması bekleniyor.



GIULIANO YERİNE LJAJIC



Daha önce Fenerbahöe'den Giuliano'yu kadrosuna katan Al Nassr'ın, Brezilyalı oyuncuyu göndererek Ljajic'i kadrosuna kayacağı da belirtiliyor.



Beşiktaş'a 28 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde Japonya'dan Kobe'nin 3 milyon euroluk teklif yaptığı ancak siyah-beyazlıların 5 milyon euro talep ettiği kaydedilmişti.



Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro ödediği Ljajic, siyah-beyazlılarda 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.



