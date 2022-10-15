Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Şenol Can'ın yönetimindeki Kasımpaşa ile Vincenzo Montella'nın ekibi Adana Demirspor karşı karşıya geldi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Adana Demirspor 4-1 kazanırken goller; 37. dakikada Younes Belhanda, 41. dakikada Babajide Akintola, 63. dakikada Henry Onyekuru ve 86. dakikada Badou N'Diaye'nin ayağından geldi. Ev sahibi Kasımpaşa'nın tek golü ise 56. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda, Kasımpaşa karşısında da yüksek form grafiğini sürdürdü. Karşılaşmayı 1 gol 2 asist ile tamamlayan Belhanda, bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol, 2 asiste ulaştı.Bu sonuçla beraber Adana Demirspor 21 puana ulaşırken, Kasımpaşa 13 puanda kaldı. Adana Demirspor, Beşiktaş veya Konyaspor'un bu hafta 4 farklı galibiyet almaması halinde liderliğini sürdürecek.Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'u konuk ederken, Adana Demirspor kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.15. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalana Celina'nın vuruşunda Ertaç meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Penaltı noktasının gerisine düşen topa bu kez Bahoken vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Svensson'dan döndü.34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas içindeki Samet Akaydın meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Kale sahasında uygun durumda bulunan Emre Akbaba'nın vurduğu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.37. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan kale çizgisine yakın bir bölgeden Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Sol kanatta meşin yuvarlağı alan Stambouli'nin yerden ortasında penaltı noktası gerisine gelen topa bekletmeden vuran Belhanda ağları havalandırdı: 0-1.40. dakikada Adana temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta kullanılan taç sonrasında ceza sahasına giren Belhanda, meşin yuvarlağı Akintola'ya aktardı. Penaltı noktası gerisindeki bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.Müsabakanın ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.48. dakikada soldan paslaşarak kullanılan kornerde Celina'nın ortaladığı topa altıpas gerisine hareketlenen Sadık Çiftpınar kafayla vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.54. dakikada Kasımpaşa iki kez gole yaklaştı. Önce sağdan kullanılan kornerde top arka direkteki Aytaç Kara'da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.Sonrasında Hajradinovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bahoken'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.56. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Ben Ouanes'in soldan ortasında Rakitskyi'nin kafasından seken top arka direkteki Aytaç Kara'da kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı altıpastaki Bahoken kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.63. dakikada Adana Demirspor bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasıyla orta sahada topu alan Onyekuru, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Uygun açıyı bulunca şutunu çeken Nijeryalı futbolcu, fileleri havalandırdı: 1-3.86. dakikada Adana temsilcisi bir gol daha buldu. Kaleci Ertaç'ın uzun gönderdiği topu Kasımpaşa'da Sadık sektirince Gulbrandsen savunma arkasında meşin yuvarlakla buluştu. Uzun mesafe topu süren Norveçli oyuncu pasını uygun durumdaki Ndiaye'ye aktardı. Bu oyuncu uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.Müsabaka, Adana temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.