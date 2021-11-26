Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, 20 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puanla 19. sırada yer buldu.



Adana Demirspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün'ün ortasında ceza sahası içinde Assombalonga'nın kafa vuruşunda top, kaleci Harun Tekin'de kaldı.



8. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.



9. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.



43. dakikada topla ceza sahasına giren Assombalonga, hakimiyetini yitirince kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağa sahip oldu.



45. dakikada topla ceza sahasına giren Vargas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.



45+1. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Jorgensen'e savunma müdahale etti. Savunmadan seken topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.



İlk yarı, golsüz tamamlandı.



Bu arada, karşılaşma öncesi seremoniye her iki takımın futbolcuları, üzerinde "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" yazılı pankartı taşıyarak çıktı.





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