Adana Demirspor sezonu açtı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor sezonu açtı
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01 Temmuz 2022 21:37
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, 2022-2023 sezon hazırlıklarına Bolu kampındaki ilk antrenmanıyla start verdi.

Bu kamp döneminde 2 hazırlık maçı oynayacak olan takım, 8 Temmuz'da Gaziantep FK, 12 Temmuz'da ise Katar'ın Umm Salal Kulübü ile karşılaşacak.

Adana ekibi, 16 Temmuz'da sona erecek Bolu kampının ardından, ikinci etap kamp çalışmalarını 20 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirecek.

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