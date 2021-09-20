Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanında

Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanında
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20 Eylül 2021 16:55
Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

Akdeniz ekibi ile Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 20.00'da karşılaşacak.

Ligde 5 puan ve averajla 15 sırada bulunan mavi-lacivertliler, 13 puanlı lider Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Bu sezon ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden Adana ekibinin, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunuyor.


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