Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanında

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.
Akdeniz ekibi ile Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 20.00'da karşılaşacak.
Ligde 5 puan ve averajla 15 sırada bulunan mavi-lacivertliler, 13 puanlı lider Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.
Bu sezon ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden Adana ekibinin, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunuyor.
Akdeniz ekibi ile Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 20.00'da karşılaşacak.
Ligde 5 puan ve averajla 15 sırada bulunan mavi-lacivertliler, 13 puanlı lider Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.
Bu sezon ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden Adana ekibinin, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunuyor.