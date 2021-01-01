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Adams ve Bledsoe, Valanciunas karşılığında takaslandı!

Memphis Grizzlies, Jonas Valanciunas'ı Steven Adams ve Eric Bledsoe karşılığında New Orleans Pelicans'a takas etmeyi kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies, Jonas Valanciunas'ı Steven Adams ve Eric Bledsoe karşılığında New Orleans Pelicans'a takas etmeyi kabul etti.

Memphis'in, bu haftaki Draft'ta Los Angeles Lakers üzerinden korumalı 2022 ilk tur Draft hakkıyla birlikte 10 ve 40 numaralı seçimleri aldığı belirtildi. Lakers'ın seçiminin ilk 10 sıra korumalı olduğu kaydedildi. Pelicans'ın ise, Grizzlies'den 17. ve 51. Draft haklarını geri alacağı belirtildi.

Pelicans'ın bu hamleyi serbest oyuncu piyasası için alan açmak amacıyla yaptığı ve Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry ile bağlantısı olduğu söylendi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Bledsoe'nin Grizzlies'te kalmasının beklenmediğini bildirdi.


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