Adams: "Russ boyalı alana girerse faul yaparım, kaçarı yok"

Oklahoma City Thunder pivotu Steven Adams, Russell Westbrook'un Thunder'dan ayrılması hakkında konuştu.



Adams kısa süre önce geniş kapsamlı bir tartışma için Lowe Post podcastine katıldı. Konuşmanın ortasında, bu yaz Houston Rockets'e takas edilen Russell Westbrook'un ayrılması hakkında yorum yapması istendi:



"Sanırım daha gerçekleşmeden beni aramıştı. Sadece bana önceden haber falan vermişti. Çünkü iş tarafı sizde, değil mi? Herkes her zaman aynı şeyi söyler, 'Bu bir iş.' derler. Ama bu konsepte kaç oyuncunun gerçekten inandığını bilmiyorum. Arkadaşlığınız iş yönünün ötesine geçer. Bununla başa çıkma konusunda, 'Güzel. Bu şaşırtıcı. Bu ilginç bir hamle. Umarım her şey yolunda gider.' diyorsunuz."



"BOYALI ALANA GİRERSE, FAUL..."



Adams ve Thunder, Westbrook ve Rockets ile Ekim ayında karşılaşmıştı ve Houston, 116-112 maçı kazanmıştı. Savunma tarafındaki başarısıyla tanınan bir oyuncu olan Adams, eski takım arkadaşına karşı savunma yapmamazlık etmediğini söyledi:



"Hiç yapmadım. Bunu yapamam. Birincisi bu saygısızlık. Onun bana onca yıl öğrettiği şeylerden sonra ona karşı savunma yapmamak, iyi olmaz. Ona önceden diyorum, boyalı alana girmeden ona faul yapacağım. Yüzde yüz. Risk almak istemem. Çünkü zihninde şöyle olduğunu biliyorum: 'Evet, Steven'ın üzerinden bir tane vurayım' Onun öyle düşündüğünü biliyorum, yüzde 100. Her zaman bu tür şeyleri düşünür."