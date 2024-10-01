Acun Ilıcalı: 'TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da şaşkın'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptıkları görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.
"TFF'YE BELGELERİ SUNDUK!"
"TFF, BİZE 'TAVİZ YOK' DEDİ"
Basın toplantısında konuşan Acun Ilıcalı "TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Bu TFF daha çok yeni. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz! Ayrıcalık istemiyoruz! Bunu başaracağız! ortalığı yakarak, yıkarak değil! Somut örneklerle, iletişimle yıkacağız. TFF'yi neden yıkacağız? TFF Başkanı 'Sorun yok' dese, başka bir tavır alırız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor. Sadece oradaki görevlileri değiştirebilir. TFF Başkanı da durumun farkında. TFF Başkanı 'Bize adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz' dedi." açıklamasını yaptı.
"NEDEN GÜVENMEYELİM? MANYAK MISINIZ?"
Sosyal medyada TFF'ye tepki göstermelerini isteyen yorumlara cevap veren Acun Ilıcalı "TFF'ye şu an güveniyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Neden güvenmeyelim? Siz manyak mısınız? Bir şeyler düzelmezse, aynı şekilde devam ederse, o zaman konuşuruz." dedi.
"TFF DE ŞAŞKIN! BU YAPIYI YIKACAĞIZ"
Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Federasyon yeni bir federasyon. Biz onlara agresif bir tavır göstermeyeceğiz şu anda. Federasyon Başkanı da şaşkın olan hatalar karşısında. Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin benzer açıklamaları var. TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada. Bu yapıyı TFF yıkacak, buna inanıyoruz." açıklamasını yaptı.
"ONLARI REZİL EDECEĞİZ!"
Hakem kararlarını gözler önüne sereceklerini dile getiren Acun Ilıcalı "TFF'de önce yönetim değişti, sistemde yıkılacak. Böyle göstereceğiz, rezil edeceğiz, herkes hem fikir olacak ve sistem yıkılacak. Bu kadar adaletsizlik olmaz! Burası Patagonya değil!" şeklinde konuştu.
YABANCI HAKEM
Yabancı hakem için konuşan Acun Ilıcalı "Bu sistemi yıkmak için geldik ve yıkacağız. Yerli hakem zorunluluğu yok. Tahminimce TFF Başkanı bu konunun derinine iner ve ümit yoksa, yabancı hakem gelir. Milli Takım'ın başında yabancı teknik adam yok mu? Bana kalsa yarın yabancı hakem getiririm. TFF Başkanı şu an yabancı hakem düşünmüyor, saygı duyuyorum. Yabancı hakem gelsin, ülke rahatlasın." ifadelerini kullandı.
"BU ARTIK SKANDAL BİLE DEĞİL!"
Antalyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'ın MHK'de bir toplantıya Galatasaraylı bir nick ile katılmasının hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı "Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bu sezon içinde çok büyük skandal gibi gelmiyor! Daha büyük skandallar yaşadık! Kızı Galatasaraylı, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak..." dedi.
"TFF'YE BELGELERİ SUNDUK!"
"TFF, BİZE 'TAVİZ YOK' DEDİ"
Basın toplantısında konuşan Acun Ilıcalı "TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Bu TFF daha çok yeni. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz! Ayrıcalık istemiyoruz! Bunu başaracağız! ortalığı yakarak, yıkarak değil! Somut örneklerle, iletişimle yıkacağız. TFF'yi neden yıkacağız? TFF Başkanı 'Sorun yok' dese, başka bir tavır alırız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor. Sadece oradaki görevlileri değiştirebilir. TFF Başkanı da durumun farkında. TFF Başkanı 'Bize adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz' dedi." açıklamasını yaptı.
"NEDEN GÜVENMEYELİM? MANYAK MISINIZ?"
Sosyal medyada TFF'ye tepki göstermelerini isteyen yorumlara cevap veren Acun Ilıcalı "TFF'ye şu an güveniyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Neden güvenmeyelim? Siz manyak mısınız? Bir şeyler düzelmezse, aynı şekilde devam ederse, o zaman konuşuruz." dedi.
"TFF DE ŞAŞKIN! BU YAPIYI YIKACAĞIZ"
Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Federasyon yeni bir federasyon. Biz onlara agresif bir tavır göstermeyeceğiz şu anda. Federasyon Başkanı da şaşkın olan hatalar karşısında. Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin benzer açıklamaları var. TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada. Bu yapıyı TFF yıkacak, buna inanıyoruz." açıklamasını yaptı.
"ONLARI REZİL EDECEĞİZ!"
Hakem kararlarını gözler önüne sereceklerini dile getiren Acun Ilıcalı "TFF'de önce yönetim değişti, sistemde yıkılacak. Böyle göstereceğiz, rezil edeceğiz, herkes hem fikir olacak ve sistem yıkılacak. Bu kadar adaletsizlik olmaz! Burası Patagonya değil!" şeklinde konuştu.
YABANCI HAKEM
Yabancı hakem için konuşan Acun Ilıcalı "Bu sistemi yıkmak için geldik ve yıkacağız. Yerli hakem zorunluluğu yok. Tahminimce TFF Başkanı bu konunun derinine iner ve ümit yoksa, yabancı hakem gelir. Milli Takım'ın başında yabancı teknik adam yok mu? Bana kalsa yarın yabancı hakem getiririm. TFF Başkanı şu an yabancı hakem düşünmüyor, saygı duyuyorum. Yabancı hakem gelsin, ülke rahatlasın." ifadelerini kullandı.
"BU ARTIK SKANDAL BİLE DEĞİL!"
Antalyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'ın MHK'de bir toplantıya Galatasaraylı bir nick ile katılmasının hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı "Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bu sezon içinde çok büyük skandal gibi gelmiyor! Daha büyük skandallar yaşadık! Kızı Galatasaraylı, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak..." dedi.