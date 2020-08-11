Abdurrahim Albayrak'tan Mert Hakan'a 'Rolex' göndermesi!

"2-3 KAT FAZLA FİYATLA BAŞKA YERE"

"GALATASARAY'A GİTTİĞİM ZAMAN ROLEX ALACAĞIM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla ilgil konuştular.Cengiz, Fenerbahçe'nin limitle ilgili talepleri konusunda görüşlerini belirterek, "Allah şundan korusun, başkalarının elindeki futbolcuya, genç çocuklar kızmıyorum, profesyonel olarak düşünürseniz daha fazla maddi olanaklar sunarsanız, Ahmet'i değil Mehmet'i kandırabilirsiniz, 2-3 kat hem 5-6 futbolcuya 'limitless' yazarım. Bana ceza veremezsiniz, 30 milyon taraftarım var derseniz beni suçlayın." yorumunu yaptı."Şimdi değerli arkadaşlar, bir takım isterse alır diyorlar." sözleriyle konuşmasın sürdüren Galatasaray Başkanı, "Samimiyetle söylüyorum. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fazla fiyatla başka yere gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler, sonra bakarlar. İnşallah bunu bütün dünyada yapacağız." dedi.Mert Hakan'ın, "Bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst ahlaklı bir kulübe ve insanların yanına geldim." sözlerinin sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Bütün insanlar değerli. Genç çocuklar. Ben bunları anlatmak, polemik yaratmak istemiyorum. Yolları açık olsun. Saygılar." dedi.Abdurrahim Albayrak, "Çok açıklıkla söylüyorum. Ben bugüne kadar yıllardır sizle beraberim. Söz verip de yerine getirmediğim hiçbir şey yoktur. 'Galatasaray forması giydiğim zaman sana Rolex saat alacağım' diyen arkadaşlara üzülüyorum. Birçok futbolcu ile elimde ilgili çok detaylı yazılar var" dedi.Bu noktada araya giren Mustafa Cengiz, "Değerli arkadaşlar, ben tam dinlenmedim galiba. Genç çocuklar, Ali değişir, Veli değişir dedim. Siz bir şey teklif ederseniz, başka biri daha fazla teklif ederse fikri değişebilir. Dedim mi demedim mi, bitti. Ben kimsenin kişiliğine bir şey demem. Ben pandoranın kutusunu açmam. Çok utanan, yüzü kızaran insanlar olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.