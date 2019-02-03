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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Akhisarspor galibiyetinin ardından şampiyonluk açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri
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03 Şubat 2019 18:37
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Akhisarspor'u 3-0 yenip 8 puan farkla lider oldukları maçın ardından konuştu.

Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde;

''RAKİPTEN 3 KM DAHA ÇOK KOŞTUK''

Bugün kazandık mutluyuz ama yarın başka bir gün başlayacak. Aynı takım, 3 hafta üst üste kazanıyor, bu sevindirici. 2-0 olunca oyuncular beklemeye geçti, savunma merkezi iyi oynadı. Rakipten 3 km daha koştuk.

''ŞAMPİYONLUĞA GİDERKEN...''

İkinci yarının ilk 3 haftasında 9 puan iyi. Ligin boyu uzun, her maç zor. Bugün kazandık, çok mutluyuz ama oyuna çok odaklı bir takımız. Şampiyonluğa giderken oyunda dalgalanmalar olacaktır ama skoru almak önemlidir. Bugün de skoru aldık.

''RAKİPLE PUAN FARKINI 8 YAPTIK''

Geçen seneden beri ifade ediyoruz. Oyun odaklı ve oyunun içinde kalarak bütün camia, şampiyonluğu çok istiyor. Konuşmak için daha erken. Rakiple puan farkını açmak istiyorduk, bugün itibariyle açtık. 8 puan fark yaptık. Oyunun hep içinde olacağız.

''HARİKA BİR GRUBUMUZ VAR''

Buradan gidenler, her zaman mutlu ayrıldılar, Onlara teşekkür ediyoruz. Visca bugün 3 asist yaptı, çok önemliydi. Demba Ba ilk golünü attı. Robinho, oyun kalitemizi yükseltti. Harika bir oyuncu grubumuz var.

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