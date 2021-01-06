Abdullah Avcı: "Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe maçı sonrası konuştu. İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı: 'Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz'
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06 Ocak 2021 18:34
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Abdullah Avcı "Her seferinde bir tık üzerine koyarak gidiyoruz. 3 gün önce oynadık, bugün 3. gün. Göztepe oynamamıştı. Topa sahip olmayı ve organizasyonları doğru yaptık. Oyunu erken koparabilirdik, bu oyunu böyle bitirmek de önemli. Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl hazırlanırız, ona bakıyorum ben." dedi.

Bordo-mavili takımla ilgili konuşan Abdullah Avcı "Soyunma odasında aile ortamı var, buna destek olalım. Oyuncular izin yapacak ve önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Takım olmak beraber hareket etmeyi gerektiriyor. Çalışma planlı devam ediyor, bu tekrarla gelişir. Kronik yorgunluk var, bu süreci dinlenerek geçirmemiz gerekiyor. Oyuncularıma maçtan önce 4 gün izin verdim, Pazartesi günü haftaya başlayacağız. Bir daha Mart ayına kadar ara yok. Mutluyuz, keyfimiz yerinde, burası bir aile, herkes doğru hareket ediyor. Gelişiyoruz." diye konuştu.



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