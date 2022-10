Abdullah Avcı: 'Kazanmak için oynayacağız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolculardan Marc Bartra ile Kızılyıldız karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Avcı, "Çok önemli bir futbol kültürüne sahip olan Kızılyıldız ile oynayacağız. Köklü bir futbol kültürüne sahipler. Takım olarak UEFA'da çok üst sıradalar. Saygı duyduğumuz, güçlü bir rakip. Biz de Trabzonspor olarak, önemli bir futbol şehri, futbol kulübüyüz. Taraftarlarımızı mutlu etmek için, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için, en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimiz, son 7 maçtır formasyonunu değiştirdi. Kazanmak için oynayacaklar. İç sahada taraftarıyla çok etkili bir takım. Biz de tecrübeli oyunculara sahibiz. Bu ortamda, en iyisini yapabilecek hem oyuncu, hem de takıma sahibiz. Önümüzde iyi fırsat var. Burada kazanmak için oynayacağız. Kazanıp çıktığımızda, grubu en tepede bitirme şansımız var. Ama hiçbir maç kolay olmuyor. Maç, maç içinde kolaya veya zora giriyor. Hem ülkemizi hem de kendimizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Bu hafta da tüm Türk takımlarına Avrupa'da başarılar diliyorum. Umarım geçen seferki gibi tüm takımlar kazanır" dedi.



Rakip teknik direktörün kendileri için ligin daha önemli olduğunu söylemesini değerlendiren Avcı, "Bu tür açıklamalar, her teknik direktör veya kulüp tarafından yapılabiliyor. Kızılyıldız, UEFA sıralamasında çok yukarılarda bir kulüp, geçmişi başarılarla dolu. Avrupa'da herkes kazanmak ve oynamak ister. Kızılyıldız da bunu sonuna kadar zorlayacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.



"Bence çok iyi bir yoldayız. Her kulvarda en tepedeyiz." sözlerini sarf eden deneyimli teknik adam, "Oynayan, oynamayan geçen sezondan bu yana 19 oyuncu sirkülasyonu olmuş. İlk 11'de ortalama 7-8 tane oyuncu sirkülasyonu olmuş. Buna rağmen ligde 11 maçın 6 tanesinde gol yememiş. Kasım ayındaki Dünya Kupası arası ile birlikte, antrenmanlar tekrarlarımız ve taktik çalışmalarımız daha fazla olacak. Kasım itibariyle en iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Bir teknik direktör, berabere kalacağım diye oyuna başlamaz. Kazanmak için tüm şartları zorlayacağız. Beraberlik bize iyi mi gelecek, bilemiyoruz ama kazanmak için oynayacağız." açıklamasını yapan bordo-mavili teknik adam, "Kızılyıldız ligde ve Avrupa'da farklı formasyonlarda oynuyor. Ligini domine ediyor. Onlar da kazanmak için her şeyi deneyecek. Kendi evlerinde, muhteşem taraftarların önünde oynayacaklar. Bize ayrılan tarafta da biletlerin tükendiğini biliyorum. Taraftara destekleri için onlara sonsuz teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.



Marc Bartra ise, "Hocamız, zaten maç adına çok önemli görüşlerini belirtti. Bize çok fazla söyleyecek bir şey bırakmadı. Ama maçın öneminin farkındayız. Ama maçı kazanabileceğimizin de farkındayız. Burada atacağımız bir adım bizim adımıza işleri değiştirecek. En iyisini sahaya koymamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağımızın bilincindeyiz" dedi.



İspanyol savunma oyuncusu, Real Betis'te oynadığı dönemde Karim Benzema ile girdiği mücadele sonucu Fransız futbolcunun parmağının kırılmasının sorulması üzerine ise, "Birkaç yıl önce evimizdeki Betis-Real Madrid maçında, futbolun getirdiği aksiyonlar sonucu oluşan Benzema'nın parmağı kırıldı. Ama kendisinden tekrar özür diliyorum. Böyle bir niyetim yoktu. Futbolun getirdiği aksiyonlar sonucu oluşan bir durum. Altın Top ödülü nedeniyle kendisini kutluyorum, geçen sezon harika bir sezon geçirdi. Bunu hak ettiğini gösterdi. Çok büyük bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kendisini tekrar tebrik ediyorum" cevabını verdi.





