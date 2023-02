Abdullah Avcı: 'Hayatımızın en zor maçına çıkacağız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile perşembe günü oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"HAYATIMIZIN EN ZOR MAÇI"



Depremin ardından böyle bir maça çıkmanın kolay olmadığını söyleyen Abdullah Avcı "Milletimizin başı sağ olsun. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Gerçekten canımız çok yanıyor. Hayatımızın en zor maçına hazırlanıyoruz. Böyle maçlara hazırlanmak kolay olmuyor. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Bu oyunun iyileştirici ve birleştirici gücüne son derece inanan biriyim. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Dünyanın her yerinden gelen kurtarma ekiplerine teşekkür ederim. Aynı zamanda ülkemizdeki yardım eli uzatan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Herkesin tek yürek olduğu bir yerde, umarım bu oyunda rekabet ve saygı devam eder. Bütün arzumuz ve istediğimiz bu." dedi.



"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"



Basel ile ilgili açıklama yapan Abdullah Avcı "Basel formasyon olarak 4-3-3, 4-2-3-1 oynuyor. Geçen hafta sportif direktörleri, teknik direktör oldu. Avrupa kupalarına istikrarlı katılan bir takım. 8 kez Şampiyonlar Ligi elemesi oynayan bir takım. Avrupa'dan aldıkları kiralık genç oyuncuları kullanıyorlar, böyle bir dönem yaşıyorlar. Konferans Ligi'nde 12 maç oynadılar. 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldılar. Bütün enerjimiz ve duygumuzla, şu anda yaşadığımız süreçte ülkemizin biraz yüzünü güldürebilirsek, bu bizi mutlu eder. Bütün ülkenin bize destek olacağını biliyorum. Pozitif enerjileri için herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



"COĞRAFYASINDA BUNU YAŞAMAMIŞLAR"



Takımdaki ruh halinden bahseden Abdullah Avcı "Kendi coğrafyasında bunu yaşamamış futbolcular var, tedirginlikleri var. Olanları anlattık, şaşkınlıkları azalttık. Oyunculara da anlattım, iyileştirme gücü var bu oyunun. UEFA bu oyunun oynanmasına ve bölgenin güvenli olduğuna karar vermiş. Adım adım işin içine girmeye çalıştık. Dün enerjimiz daha iyi görünüyordu. Umarım ülkemize güzel bir dokunuş yapabiliriz." açıklamasını yaptı.



"MARAŞ'TA KALDIĞIM SOKAK YOK"



Daha önce Kahramanmaraş'ta yaşamasının hatırlatılması üzerine Abdullah Avcı "Kahramanmaraş'ta kaldığım sokak yok. Dostlarımızla bağlantı kurmaya çalıştık. Bağlantı kurduğum insanlarda problem yok ama ikinci ve üçüncü derece akrabalarını kaybetmişler. Ülke adına bundan sonrasının daha sağlıklı olmasını diliyorum." dedi.



"LAZAR MARKOVIC İYİ FUTBOLCU"



Gaziantep FK'dan kiralanan Lazar Markovic'in transferi hakkında konuşan deneyimli teknik adam "Böyle bir durumda transfer fırsatı çıksın istemezdim. Fırsat çıktı ama bu fırsat, bölgedeki oyuncuların oynamasına yönelik. Lazar Markovic'in bölgesinde bizim sıkıntımız vardı. Kendisiyle alakalı çok iyi bilgiler aldı. O da çok doğru bir adım attı, görüntülü konuştuk. Umarım bize önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



"UMARIM BU ORTAM DEVAM EDER"



Futbol kamuoyundaki kardeşlik ortamıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Abdullah Avcı "Umarım bu spor ortamındaki kardeşlik ortamı devam eder. Rekabet olacak ama yarın hayat devam edecek. Kaybetmek dünyanın sonu değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olmadan, bu güzel rekabet olmaz. Kitleler bu işin peşinden gelemez. Her sene birisi şampiyon olacak, buna saygı göstereceğiz. Başka bir şey aramamalıyız. Türk milleti her zaman yan yana olmalı. Biz böyle bir milletiz." açıklamasını yaptı.



"AVRUPA'DA DEVAM ETMELİYİZ"



Abdullah Avcı ayrıca "Umarım son 16 turuna kalırız. Bu bir rekorsa çok güzel, bunun devamını sağlamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi... Bir senede üç turnuvada oynamak çok önemli. İnşallah daha iyi şeyler gerçekleştiririz." şeklinde konuştu.





