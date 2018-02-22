2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kadınlar buz hokeyi finalinde Kanada'yı penaltı atışları sonrası yenen ABD Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, kadınlar buz hokeyi finali yapıldı.
Normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta ABD, penaltı atışları sonrası Kanada'ya 3-2 üstünlük kurarak, altın madalyanın sahibi oldu. Böylece ABD, 1998'den sonra Kış Olimpiyatları'nda ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Son 4 olimpiyatın şampiyonu Kanada gümüş madalyayla yetinirken, bronz madalyayı Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı'nı 3-2 yenen Finlandiya elde etti.
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Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, kadınlar buz hokeyi finali yapıldı.
Normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta ABD, penaltı atışları sonrası Kanada'ya 3-2 üstünlük kurarak, altın madalyanın sahibi oldu. Böylece ABD, 1998'den sonra Kış Olimpiyatları'nda ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Son 4 olimpiyatın şampiyonu Kanada gümüş madalyayla yetinirken, bronz madalyayı Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı'nı 3-2 yenen Finlandiya elde etti.
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