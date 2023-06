A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Letonya deplasmanına konuk oldu. Milli Takım, Riga'da oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.



A Milli Takım'a Letonya karşısında galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+6'da İrfan Can Kahveci attı. A Milli Takım'daki ilk maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı, ilk golünü attı. Letonya'nın golleri ise 51. dakikada Eduards Emsis ve 90+4'te Kristers Tobers'ten geldi.



A Mili Takım'ın Ferdi Kadıoğlu ile 39. dakikada bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



Letonya'da ilk golü atan Emsis, 83. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından A Milli Takım, 3 maç sonunda gruptaki puanını 6'a yükseltti. Letonya ise henüz puanla tanışamadı.



A Milli Takım, bu sonuçla birlikte Galler'in Ermenistan karşısında kaybetmesi ve Hırvatistan'ın haftayı BAY geçmesiyle maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi.



A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında pazartesi günü Samsun'da Galler'i ağırlayacak. Letonya ise Ermenistan deplasmanına gidecek.



ABDÜLKERİM'İN İLK HEYECANI



UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı.



Aday kadroya daha önce davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Abdülkerim, ilk maçında ilk 11'de sahada yer aldı.



Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Umut Nayir ilk 11'ini sürdü.



A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Umut Bozok, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Barış Alper Yılmaz ve Cenk Özkaçar ise maça yedek başladı.



Aday kadroda yer alan Kenan Karaman ise maç kadrosunda yer almadı.



Milli takımda aday kadroya ilk kez davet edilen kaleci Muhammed Şengezer, yedekler arasında forma şansı bekledi.



ARDA VE UMUT İLK KEZ 11'DE



A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.



Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.



BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ TRİBÜNDE



A Milli Takım'ın Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tribünden izledi.



Başkan Büyükekşi, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Letonya ile deplasmanda oynanan karşılaşmada, Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.



Ev sahibi ülkeden ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Skonto Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Letonya taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.



Başkent Riga'daki 8 bin kişilik Skonto Stadı'nın tamamına yakını doldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Merih'in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks'in sonra da Uldrikis'in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.



18. dakikada ev sahibi takım bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Uldrikis, Abdülkerim'den kurtuldu. Karşılamaya gelen Hakan'ın da ayağı kayınca ceza sahasında uygun pozisyon yakalayan Uldrikis'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada Letonya beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Gutkovskis'in altıpas içine yaptığı ortada Emsis yakın mesafeden topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1



57. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Letonya'nın sağ kanattan uzun kullandığı kornerde, ay-yıldızlı futbolcular topu uzaklaştıramadı, arka direğe yükseltilen top Ciganiks'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Mert'ten seken ve yükseklik kazanan topu Hakan Çalhanoğlu, kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.



61. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçti. Orkun'un pasıyla Letonya ceza sahasında topla buluşan Cengiz, sağ çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2



69. dakikada Letonya beraberliğe yaklaştı. Savalnieks'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Oss kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



76. dakikada milli takım 3. gol şansını kullanamadı. Umut Nayir'in indirdiği topla sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın dar açıdan sert şutunda, kaleci Purins ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.



89. dakikada Letonya'nın sol kanattan Savalnieks ile kullandığı serbest vuruşta, arka direğe seken topa Krollis kayarak dokundu, kaleci Mert son anda topu çizgi üzerinde kontrol etti.



90+4. dakikada Letonya beraberliği yakaladı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu önünde bulan Tobers'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-2



90+6. dakikada milli takım bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Barış Alper'in ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Purins'ten seken topu İrfan Can, arka direkte kafayla ağlara yolladı: 2-3



Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.



Stat: Skonto



Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)



Letonya: Purins, Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Emsis, Tobers, Jaunzems (Dk. 80 Ikaunieks), Uldrikis (Dk. 86 Regza), Ciganiks (Dk. 76 Daskevics), Gutkovskis (Dk. 76 Krollis)



Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 71 Eren Elmalı), Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 89 Ozan Kabak), Orkun Kökçü (Dk. 78 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 İrfan Can Kahveci), Umut Nayir



Goller: Dk. 22 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 61 Cengiz Ünder, Dk. 90+6 İrfan Can Kahveci (Türkiye), Dk. 51 Emsis, Dk. 90+4 Tobers (Letonya)



Kırmızı kart: Dk. 83 Emsis (Letonya)



Sarı kartlar: Dk. 32 Zeki Çelik, Dk. 42 Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Dk. 34 Oss, Dk. 66 Tobers (Letonya)





