A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk etti.Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım, 2-0 kazandı.Karşılaşmada A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltı noktasındanve 83. dakikadakendi kalesine kaydetti.Bu sonuçla birlikte Milli Takım, üçüncü sıradaki Gürcistan ile olan puan farkını 9'a çıkartarak Dünya Kupası play-off etabına kalmayı garantiledi. Gruptaki puanını 12'ye çıkartan Milli Takım, son hafta mücadelesinde grupta 5'te 5 yapan İspanya'ya 18 Kasım Salı günü konuk olacak.A Milli Takımımızın son hafta direkt olarak Dünya Kupası'na katılma şansı bulunuyor. Milliler, İspanya'yı deplasmanda 7 farklı yenmesi durumunda averajla lider olarak direkt katılım sağlama hakkı kazanacak.2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Gürcistan karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.Vincenzo Montella, Eren Elmalı, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Atakan Karazor, Samet Akaydin, Yusuf Sarı, Mert Müldür, Deniz Gül ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.İrfan Can Kahveci, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir ise maç kadrosunda yer almadı.Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı.Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.Bulgaristan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.Karşılaşmada dakikalar 13'ü gösterirken Milli Takımımız gole yaklaştı. Kenan'ın pasında Kerem ceza sahası içinde topla buluştu ve şutunu çekti; top direk dibinden auta gitti.Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı frikikte savunmanın elle oynaması sonucu kazandığımız penaltı sonrası 18. dakikada topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi ve 1-0 öne geçtik.Hakan Çalhanoğlu attığı golün ardından Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 Türk askerinin şehit olması nedeniyle asker selamı verdi.A Milli Takımımız 22. dakikada 2. gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından plase şutunu Mitov parmaklarının ucuyla kornere çeldi.Bulgaristan, karşılaşmanın 58. dakikada gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Despadov ile paslaşan Rusev'in ceza sahası dışından uzaktan köşeye yerden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.A Milli Takımımızda topsuz alanda yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyeceğini belirten Kaan Ayhan, yerini Atakan Karazor'a bıraktı.A Milli Takımımız dakikalar 83'ü gösterirken farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu ile kullandığımız serbest vuruşta Bulgaristan savunmasında Atanas Chernev, topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi.12. dakikada milli takımın sol taraftan gelişen atağında Kenan Yıldız, rakibini geçerek ceza alanına girdi. Kenan'ın pasında altıpas önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı.16. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Ceza alanı dışından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak, barajdan döndü. Maçın hakemi, pozisyonda elle oynandığını tespit ederek penaltı kararı verdi. 18'inci dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Mitov ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.22. dakikada milliler ikinci gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şık vuruşunda, kaleci Mitov sol tarafına uzanarak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.56. dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.58. dakikada Bulgaristan gole yaklaştı. Rusev'in ceza yayı önünden vuruşunda yan direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.66. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gole çok yaklaştı. Arda Güler'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sol çaprazda rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kenan'ın yerden sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.72. dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında, Arda'nın pasıyla topla buluşan Kaan, son çizgiye inmeden topu Oğuz'a aktardı. Oğuz'un pas verdiği müsait pozisyondaki İsmail'in uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.78. dakikada sol kanattan gelişen Bulgaristan atağında, ceza sahasına giren Rusev'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır şık bir kurtarışla topu kornere çeldi.84. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan taç çizgisi yakınlarından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Bulgaristan savunmasındaki Chernev, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.: Atatürk Spor Kompleksi MatlıNicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane (İskoçya)Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 61 Kaan Ayhan-Dk. 80 Atakan Karazor), Merih Demiral (Dk. 46 Samet Akaydin), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 61 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler (Dk. 88 Yusuf Sarı), Kenan Yıldız, Kerem AktürkoğluMitov, Petrov, Kraev (Dk. 72 Chochev), Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Zdravko Dimitrov (Dk. 72 Petkov), Rusev (Dk. 86 Nikolov), Despodov (Dk. 63 Minchev), Krastev, Georgiev: Dk. 18 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 84 Chernev (Kendi kalesine) (Türkiye)Dk. 20 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 40 Arda Güler, Dk. 89 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 64 Georgiev (Bulgaristan)