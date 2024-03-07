A Milli Erkek Futsal Takımı, Kış Olimpiyatları'nda çeyrek finalde

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



İkinci yarı attığı 2 golle 3-1 öne geçen ay-yıldızlı ekip, grup lideri ve son dünya şampiyonu İran'ın daha sonra 2 gol bulmasına engel olamadı ve maç 3-3 berabere sona erdi.



Grubunu bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren A Milli Erkek Futsal Takımı, çeyrek finale kaldı.



Milli takım, çeyrek finalde 8 Mart Cuma günü Japonya ile karşılaşacak.



Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri İran-Cezayir, Tayland-Brezilya ve İtalya-İspanya şeklinde oldu.



