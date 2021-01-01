76ers ve Warriors, Simmons konusunda "hiç ilerleme kaydetmediler"

Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors arasında Ben Simmons ile ilgili geçen takas görüşmelerinin, hiçbir zaman pek ilerleme kaydetmediği iddia edildi.



Warriors'ın, 76ers'tan gelen Andrew Wiggins, James Wiseman ve 2021 NBA Draftı'ndaki 7. ve 14. seçimlerin yanı sıra gelecekteki iki adet ilk tur seçiminin bulunduğu takas paketi teklifini reddettiği bildirildi.



Golden State'in genç oyuncularını Simmons veya veteran bir oyuncuyla takas etmeye niyeti olmadığı belirtildi.



Sacramento Kings'in de adı Simmons ile geçmiş olsa da, De'Aaron Fox veya Tyrese Haliburton'ı muhtemel bir anlaşmaya dahil etmeyecekleri söylenmişti.



Minnesota Timberwolves ve Toronto Raptors ekipleri de Avustralyalı All-Star ile takas dedikodularında adı geçen takımlar arasındalardı.



Simmons yakın zamanda, 76ers ekibine ayrılmak istediğini ve bu ayın sonunda antrenman kampına katılmayı düşünmediğini açıklamıştı.



