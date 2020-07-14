33. hafta programı değişti: 7 maç aynı saatte

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.21.00 Galatasaray-Göztepe21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe