33. hafta programı değişti: 7 maç aynı saatte

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.
Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.
Ligde 33. haftanın programı şöyle:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray-Göztepe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.
Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.
Ligde 33. haftanın programı şöyle:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray-Göztepe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe