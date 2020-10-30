30 Ekim Cuma iddaa tahminleri

30 Ekim Cuma akşamı Süper Lig'in yanı sıra Almanya, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde futbol heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Sporx iddaa ekibi, Cuma gün sizlere kazandıracak maçları açıkladı. Bol şanslar...



TRABZONSPOR - KASIMPAŞA



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıda oynadığı futbolla ümit veren Bordo Mavililer ikinci yarıda ise adeta dağıldı ve sahadan puansız ayrıldı. Açıkçası köklü değişiklikler için de yol yakın diyebiliriz. Kasımpaşa ise bence ligde savunma performansı ile dikkat çekiyor. İstanbul ekibi çok az pozisyon veriyor. Ancak Trabzon'da işler kolay değil. Ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. 2,5 üstü seçimi ideal tercih olur.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe



Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Tirpan, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Koita, Hodzic



KARAGÜMRÜK - ERZURUMSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni yükseldiği lig de ilk 6 maç itibari ile bence ev sahibi ekip hiç fena işler yapmadı. Her maçında önemli mücadeleler orta koyan İstanbul ekibi en azından alt sıralardan uzak kalabileceğinin sinyallerini verdi. Erzurumspor ise bana göre çok istikrarsız bir takım görüntüsü verdi. Özellikle sahalarında etkili olamıyorlar. Ben İstanbul ekibinin sahadan puanla ayrılacağına inanıyorum. 10 çifte şans seçimi ideal tercih olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Karagümrük: Viviano, Eric Lichaj, Enzo Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Darri, Salibur, Sobiech.



BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Mayega, Obertan, Hamroun, Emrah Başsan, Ricardo Gomes



WOLVES - C. PALACE



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. İki takımın da ligde 10'er puanı bulunuyor. Nuno Espirito yönetiminde Wolverhampton geçen hafta sahasında Newcastle ile 1-1 berabere kalarak hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadı. Bu hafta yine iç sahada oynayacaklar ve kazanmaktan başka bir şey düşünmüyorlar. Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace geçen hafta Fulham'ı deplasmanda yenerken, bu hafta en azından bir beraberlik bile onları mutlu edebilir. Oyun disiplini yüksek ama gol yollarında çok fazla üretken olamayan iki takımın mücadelesinde sonucu fak farklar belirleyecek. İki takımın da birbirini kilitlemeyi ön planda tutacağı karşılaşma için 2,5 Alt seçeneği kazandıracaktır. Son 5 karşılaşmalarının 4'ü de 2,5 Alt bitmişti.



MUHTEMEL 11'LER



Wolverhampton: Patricio; Boly, Coady, Kilman; Marcal, Neves, Dendoncker, Semedo; Podence, Jimenez, Neto



Crystal Palace: Guaita; Clyne, Cahill, Dann, Mitchell; Townsend, Milivojevic, Riedewald, Schlupp; Batshuayi, Zaha



SCHALKE - STUTTGART



BURAK ŞEN: Almanya Ligi'nde Schalke ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Ligde 1 puanla son sıra yer alan Schalke bir türlü kötü havayı dağıtamıyor. Geçen hafta derbide Dortmund'a kaybeden Schalke, ışık vermiyor. Ligin 8 puanlı takımı Stuttgart ise kazanması bile kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Schalke kendi sahasında olmasına rağmen maçın favorisi ligin yeni takımı Stuttgart. Fakat Schalke'nin en azından 1 puan alabilmek adına savunmada daha sağlam duracağını düşünüyorum. Stuttgart, Schalke savunmasını açabilir ama pek gollü bir maç olacağını düşünmüyorum. 2,5 Alt seçeneğini kuponlarda değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Schalke: Ronnow; Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka; Bentaleb, Mascareli, Harit; Skrzybski, Ibisevic, Raman



Stuttgart: Kobel; Stenzel, Karazor, Kempf; Wamangituka, Mangala, Endo, Coulibaly; Didavi, Castro; Kalajdzic



