23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milliler zirvede

Türkiye Muaythai Federasyonu ile Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) Kemer ilçesi Göynük Atatürk Spor Salonu'nda organize ettiği turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra 71 ülkeden 600 sporcu katıldı.Muaythai Milli Takımı, elit büyükler kategorisinde 3'ü altın, 8'i gümüş, 3'ü bronz olmak üzere 14 madalyayla dünya şampiyonluğunu kazandı.Ay-yıldızlı sporcular, 23 yaş altı wai-kru, mai muay kategorisinde ise 1'i altın, 6'sı gümüş, 7'si bronz olmak üzere 14 madalya elde etti.Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da 8 gün boyunca ev sahipliği yaptıkları dünya şampiyonasını başarıyla neticelendirdiklerini belirtti.Milli takımın başarısından övgüyle bahseden ve ay-yıldızlı sporcuları kutlayan Yıldız, "Muaythai Milli Takımımız, tüm kategorilerde toplam 28 madalya ve 80 puanla dünyanın en iyi takımı ödülünü kazandı. Muaythai sporuna desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve genel müdür yardımcılarımız ile tüm spor teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.