23 maça çıktı, Serie A'ya 14 milyon Euro'ya gitti!

19 yaşındaki genç futbolcu Jayden Addai, İtalyan kulübü Como'ya transfer oluyor.



14 MİLYON EURO BONSERVİS



AZ, Como ile 14 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmıştı ve Addai de bu transfere onay verdi.



Addai'nin sadece 17 lig maçında forma giymiş olmasına rağmen Como, genç futboluya 14 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar ile 23 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol, 1 asist kaydetti. Az genç takımıyla ise 13 maça çıkan Addai, 7 gol, 3 asist kaydetti.



