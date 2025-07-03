23 maça çıktı, Serie A'ya 14 milyon Euro'ya gitti!

AZ Alkmaar forması giyen 19 yaşındaki Jayden Addai, sadece 17 lig maçında forma giymesine rağmen 14 milyon Euro karşılığında Como'ya transfer olmak üzere.

calendar 03 Temmuz 2025 14:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
23 maça çıktı, Serie A'ya 14 milyon Euro'ya gitti!
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19 yaşındaki genç futbolcu Jayden Addai, İtalyan kulübü Como'ya transfer oluyor.

14 MİLYON EURO BONSERVİS

AZ, Como ile 14 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmıştı ve Addai de bu transfere onay verdi.

Addai'nin sadece 17 lig maçında forma giymiş olmasına rağmen Como, genç futboluya 14 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar ile 23 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol, 1 asist kaydetti. Az genç takımıyla ise 13 maça çıkan Addai, 7 gol, 3 asist kaydetti.

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