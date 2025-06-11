2026 Dünya Kupası'na katılacak 13 takım belli oldu!

2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvaya katılacak 48 takımdan 13'ü şimdiden netleşti.



Ev sahibi konumundaki ABD, Kanada ve Meksika doğrudan katılım hakkı elde ederken; Arjantin, Brezilya, Ekvador, Japonya, Güney Kore, İran, Ürdün, Özbekistan, Avustralya ve Yeni Zelanda da elemelerden çıkarak Dünya Kupası biletini cebine koydu.



Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacaklar. Arjantin ise son şampiyon konumunda.



Geriye kalan 35 takım için kıyasıya mücadele devam ediyor.



İŞTE KATILACAK TAKIMLAR:



Arjantin

Brezilya

Ekvador

Meksika

ABD

Kanada

Ürdün

İran

Özbekistan

Güney Kore

Japonya

Avustralya

Yeni Zellanda



