10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
2-0
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
1-1
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
1-0
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-0
11 Haziran
Meksika-Türkiye
1-0

2026 Dünya Kupası'na katılacak 13 takım belli oldu!

2026 Dünya Kupası'na katılacak 13 takım belli oldu! Ürdün ve Özbekistan ilk kez turnuvaya katılırken, son şampiyon Arjantin de yerini aldı.

calendar 11 Haziran 2025 06:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
2026 Dünya Kupası'na katılacak 13 takım belli oldu!
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2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvaya katılacak 48 takımdan 13'ü şimdiden netleşti.

Ev sahibi konumundaki ABD, Kanada ve Meksika doğrudan katılım hakkı elde ederken; Arjantin, Brezilya, Ekvador, Japonya, Güney Kore, İran, Ürdün, Özbekistan, Avustralya ve Yeni Zelanda da elemelerden çıkarak Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacaklar. Arjantin ise son şampiyon konumunda.

Geriye kalan 35 takım için kıyasıya mücadele devam ediyor.

İŞTE KATILACAK TAKIMLAR:

Arjantin
Brezilya
Ekvador
Meksika
ABD
Kanada
Ürdün
İran
Özbekistan
Güney Kore
Japonya
Avustralya
Yeni Zellanda


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