2023 FIBA Dünya Kupası'nın tarihi belli oldu

2023 yılındaki FIBA Dünya Kupası, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Haber; AA
2023 FIBA Dünya Kupası'nın tarihi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2020 14:22
Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 yılındaki FIBA Dünya Kupası, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkelere danışılarak belirlendiği duyuruldu. 

Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak.

 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için