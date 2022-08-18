20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya

Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar mindere çıktı.
Tuba Demir, 55 kiloda Hint rakibi Manju Manju'yu 13-2, Ebru Dağbaşı, 59 kiloda Hint rakibi Bhagyashree Hanumant Fand'ı 3-1, Nesrin Baş da 68 kiloda Hint rakibi Arju Arju'yu 6-4 yenerek bronz kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar mindere çıktı.
Tuba Demir, 55 kiloda Hint rakibi Manju Manju'yu 13-2, Ebru Dağbaşı, 59 kiloda Hint rakibi Bhagyashree Hanumant Fand'ı 3-1, Nesrin Baş da 68 kiloda Hint rakibi Arju Arju'yu 6-4 yenerek bronz kazandı.
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