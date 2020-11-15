2 penaltı kaçıran Ramos'un maç sonu açıklaması

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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2 penaltı kaçıran Ramos'un maç sonu açıklaması
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15 Kasım 2020 04:59
25 penaltı golünün ardından İsviçre karşısında 2 kez penaltı kaçıran İspanya kaptanı Sergio Ramos, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabında maçın ardından paylaşımda bulunan Ramos "Bizi tanımlayan hatalarımız değil, sonraki hedeflere odaklanma şeklimizdir. Sıkı maçtı. Şimdi Sevilla'da yeni zaferler için savaşma zamanı" ifadelerini kullandı. Ramos'un bu sözleri bir kez daha penaltı noktasına gitmekte tereddüt etmeyeceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Real Madrid'in de kaptanlığını yapan Sergio Ramos en son 2018'de penaltı kaçırmıştı.



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