19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Karadağ'ı yendi!

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Karadağ'ı 4-0 mağlup etti.

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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Karadağ'ı yendi!
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14 Mart 2024 22:00
19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı Karadağ'ı 4-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'ndaki mücadelede ay-yıldızlıların gollerini Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim kaydetti.

Milliler, iki gün önce Karadağ ile bir hazırlık maçı daha oynamış ve müsabaka 2-2 sona ermişti.

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