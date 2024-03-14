19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Karadağ'ı yendi!

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı Karadağ'ı 4-0 yendi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'ndaki mücadelede ay-yıldızlıların gollerini Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim kaydetti.



Milliler, iki gün önce Karadağ ile bir hazırlık maçı daha oynamış ve müsabaka 2-2 sona ermişti.





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