14 yaşındaki milli sporcu Sena Yılmaz'dan büyük başarı!

Önce Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ardından Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 14 yaşındaki milli sporcu Sena Yılmaz, başarılarıyla dikkati çekiyor.Celal Sönmez Spor Lisesi 2. sınıf öğrencisi Sena Yılmaz, ailesinin de desteğiyle 3 yıl önce kentteki Turhanlar Spor Kulübü'nde tekvandoyla tanıştı.Bu yıl milli takıma da seçilen Yılmaz, 10-14 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 51 kiloda mindere çıktı. Bu şampiyonada altın madalya kazanan Sena Yılmaz, buradaki derecesinin ardından 2025 Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdü.Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6-8 Kasım'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 51 kiloda mindere çıkan Sena Yılmaz, Moldovalı rakibini 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Milli sporcu, madalyalarına yenilerini eklemek için haftanın 6 günü antrenörü Muhammet Turhan ile çalışmalarını sürdürüyor.Sena Yılmaz, AA muhabirine, annesinin yönlendirmesiyle 3 yılı aşkın süredir tekvandoyla ilgilenmeye başladığını söyledi.Yurt içi ve yurt dışında birçok şampiyonaya katılmak için yoğun bir tempoda antrenman yaptığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:"Geçen sene Ankara'da Multi Çoklu Avrupa Oyunları'na katıldım. Burada ikincilik elde etmiştim. Bu yıl Turkish Open'da ikinci oldum. Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Daha sonra Dünya Şampiyonası'nda, son olarak da Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum. Gururlu ve çok mutlu oldum. Aynı sene içerisinde hem Avrupa hem dünya şampiyonu oldum. Gelecek yıl Gençler Dünya Şampiyonası var. Oraya gidip altın madalya kazanmayı hedefliyorum."Yılmaz'ın antrenörü Muhammet Turhan da, son katıldıkları Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda sporcusunun altın madalya kazanmasıyla büyük gurur yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Bizim için stresli bir maç oldu. Dünya şampiyonu olarak gidiyorsun. Milli formayı temsil ediyorsun. Hem sporcumun hem de benim üzerimde bunun yükü vardı. Bunun da en iyi şekilde üstesinden geldik. Aşırı heyecan vardı. Elhamdülillah kazandık. Sporcumuz bu sene yıldızlarda hem dünya hem Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'de aynı yıl içerisinde hem dünya hem Avrupa şampiyonu olan ilk sporcu. Önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na hazırlık yapıyoruz. Oradan da dünya şampiyonu olarak dönmek istiyoruz."