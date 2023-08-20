12 Dev Adam'ın finaldeki rakibi Hırvatistan

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde A Erkek Milli Takımımız, Hırvatistan'la karşılaşacak.



İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye - Hırvatistan müsabakası, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



Milli Takımımız karşılaşmayı kazanması halinde FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.



HIRVATİSTAN İLE 19. KEZ



A Milli Takımımız, tarihinde 19. kez Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.



Ay-yıldızlılarımız ile Hırvatistan ilk kez 24 Haziran 1993 tarihinde Almanya'da organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı. Millilerimiz, müsabakadan 113-63 mağlubiyetle ayrıldı.



A Erkek Milli Takımımız, 1996 yılında Ankara'da oynanan müsabakada rakibini 68-64'lük skorla yenme başarısı gösterdi.



Millilerimiz ile Hırvatistan'ın son buluşması, 21 Şubat 2021 tarihinde oynanan Avrupa Şampiyonası eleme grubu müsabakasında gerçekleşti. Ay-yıldızlılarımız, İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 84-78'lik skorla mağlup etti.



