112 Dev Adam'ın rakibi Hollanda

Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Ankara'da Hollanda ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
112 Dev Adam'ın rakibi Hollanda
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20 Şubat 2020 13:45
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında cuma günü Hollanda'yı ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV'den naklen yayımlanacak.

EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak.

Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak.

Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.

Hollanda, Hırvatistan ve İsveç ile D Grubu'nda yer alan milli takımın maç programı şöyle: 

21 Şubat: 

Türkiye-Hollanda

24 Şubat:

İsveç-Türkiye 

26 Kasım: 

Hırvatistan-Türkiye 

29 Kasım:

Hollanda-Türkiye 

19 Şubat 2021:

Türkiye-İsveç 

22 Şubat 2021:

Türkiye-Hırvatistan

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