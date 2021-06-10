10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 12-20 Haziran tarihlerinde Sakarya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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10, 12 ve 14 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
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10 Haziran 2021 14:13
10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 12-20 Haziran tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvaya, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 25 ilden sporcular katılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde 9 gün sürecek organizasyonda, yaş kategorilerinde ilk 8'e giren sporculara madalya, takım müsabakalarında ise ilk 3'e girenlere madalya ve kupaları verilecek.


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