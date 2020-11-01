1 Kasım Pazar iddaa tahminleri

1 Kasım Pazar günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...



RİZESPOR - KAYSERİSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Lige çok iyi başlamamasına rağmen futbolu ile umut veren Rizespor, son 2 maçında bu meyveleri topladı ve aldığı 6 puanla oldukça rahatladı. Tomas hoca ve öğrencileri bu galibiyetlere Kayseri karşısında da devam etmek istiyor. 5 maçta 6 puan alan Sarı Kırmızılılar ise zorlu deplasmandan kesinlikle puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Ben iki takım adına da zorlu bir karşılaşma beklediğimi söyleyebilirim. Bu maç için alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihi doğru seçim olacaktır.



KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Lige çok kötü başlayan son şampiyon Başakşehir, son 3 maçında aldığı 7 puanla biraz olaun rahatladı ve yukarı sıralara doğru çıkmaya başladı. Elbette şampiyonluk için tekrar potaya girmeleri için kusursuz ilerlemeleri gerekiyor ama ben kadro kaliteleri ve uyumlu yapıları ile yine ligde ilk 3-4 sıra içerisinde olabileceklerine inanıyorum. Konyaspor ise ligin iyi savunma yapan, dirençli takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Ben Devlet Ligi macerasını da düşünerek Başakşehir de rotasyon bekliyorum. Bu sebeple de size zorlu maçta 1-0 çifte şans seçimini önereceğim.



BEŞİKTAŞ - Y.MALATYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lig başından bu yana önemli krizlerle boğuşan ve sezona iyi giremeyen Kara Kartal verilen arayı fena değerlendirmedi gibi gözüküyor. Özellikle geçen haftaki Denizli deplasmanında ilk 65-70 dakika kusursuz futbol oynayan Beşiktaş, Josef'in kırmızı kartı sonrasında ciddi zorlanmıştı. Bu hafta da Sergen Hoca'nın eski takımına karşı kesinlikle 3 puan parolası ile sahada olacaklar. Ben iki takım adına da pozisyonlu ve keyifli 90 dakika olacağını düşünüyorum. Özellikle Ghezzal, Aboubakar ve Larin üçlüsü ile daha ofansif oynayan Beşiktaş'ın da yine gollü bir maç oynayacağı kanısındayım. 2,5 üstü seçimi ideal tercih olacaktır.



FREIBURG - LEVERKUSEN



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 6'ncı haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Freiburg'un konuğu olacak. Leverkusen, ligde maç kaybetmeyen 3 takımdan birisi. 5 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik aldılar. Freiburg ise ligin ilk haftasında kazandıktan sonra kalan 4 maçtan galibiyet çıkartamadı. Son 2 maçlarından da sahadan 1'er puanla ayrıldılar. Leverkusen, Perşembe akşamı Prag deplasmanında konuk oldu. Uzun süre 10 kişi oynadıkları maçı 1-0 kaybettiler. Bu takımın üstünde yorgunluk yaratacaktır. Leverkusen bu sene oynadığı maçların sadece 2'sinde kalesinde gol görmedi. Freiburg'da az da olsa rakip fileleri havalandırıyor. Leverkusen'e bu deplasmanda çok güvenmiyorum. Freiburg, rakibinin yorgunluğundan faydalanabilir. Karşılıklı goller izleriz.



ROMA - FIORENTINA



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'nın 6'ncı haftasında Roma sahasında Fioretina'yı konuk edecek. İki takımda geçen 5 haftada benzer performanslar ortaya koydu. Roma ligin son haftasında Milan deplasmanından 1 puan çıkartmayı başardı. Ancak Avrupa Ligi'nde nispeten güçsüz bir ekip olan CSKA Sofia'yı mağlup edemedi. Rakip kaleye 21 şut attılar ancak gol bulamadılar. Fiorentina ise 3 haftalık galibiyet hasretini Udinese karşısında sonlandırdı. Ardından da hafta içinde kupada bir üst tura yükseldiler. Roma'nın lig maçları gollü sona eriyor. Roma'nın ligde oynadığı 5 maçta toplamda 21 gol atıldı, aynı şekilde Fioretina'da da 5 maçta ağlar 20 kez sarsıldı. Bu maçta da senaryo değişmez. Roma bir adım önde olsa da öncelikli önerim 2.5 üstü olacak.



MONACO - BORDEAUX



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 9'uncu haftasında Monaco sahasında Bordeaux'u konuk edecek. Monaco geçen sezon sonradan bir ivme yakalamış ve iyi bir görüntü çizmişti. Bu sezona nispeten iyi başlasalar da düşüşleri çabuk oldu. 3 maçtır galibiyete hasretler. Son 3 maçta sadece 1 puan alabildiler. Bordeaux ise ligin son haftasında beklendiği gibi Nimes'i iç sahada mağlup etti. Monaco'nun savunma anlamında sıkıntıları var ve çözülecek gibi durmuyor. Kazandıkları maçlarda da kalelerini gole kapatamıyorlar. Bu sezon sadece 1 maçta gol yemediler. Bordeaux'da dengeli bir takım. Monaco deplasmanında gol bulmaları şaşırtmaz. Filelerin karşılıklı havalanmasını bekliyorum.



LILLE - LYON



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 9'uncu haftasında Lille sahasında Lyon'u konuk edecek. Lille, ligin mağlubiyet almayan tek takımı durumunda. 8 maçın 5'ini kazanmayı başardılar. Bu maçlarda 14 gol atıp, kalelerinde 3 gol gördüler. Lyon ise 5 haftalık galibiyet hasretinin ardından 2 maç üst üste kazanmayı başardı. Önce deplasmanda Strasbourg'u ardından iç sahada Monaco'yu mağlup ettiler. Lille hafta ortasında Avrupa Ligi'nde 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Celtic ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçta 1 de penaltı atışından faydalanamadılar. Yorgunluk olabilir, ancak yine de iç sahada Lille'nin kaybetmesini beklemiyorum. 01ç. banko kuponlarda yerini almalı, oranı da gayet iyi.



