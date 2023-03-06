Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, dün gece Mavericks'in Phoenix Suns'a aldığı yenilgi hakkında konuştu.



Suns'a 130-126 mağlup olan Mavericks ekibi, skor anlamında maç içinde Phoenix'e yakın olduğu ve önde olduğu anlar olsa da, maç sonuna kadar aynı ivmede kalamamıştı.



Takımının skor liderliğini koruma konusunda sıkıntılardan bahseden Kyrie, bu mücadelenin çözümünü takım içi kimyanın gelişimi olarak gösterdi:



"Liderliği kaybetmemek ya da takıma öncelik vermemek lazım. Çocuklar benchten gelip yeteneklerini göstermek istiyorlar ve tabii ki sayı da buluyorlar. Ama takım olarak çok yüksek bir hızda oynamaya devam edersek herkesin şut şansı bulacağı gerçeğini yeni yeni öğrendiğimizi düşünüyorum.



Önceki pozisyona çok takılı kalmamak gerekiyor. Eğer o pozisyonda şut şansı bulamadıysanız, doğru yerde pozisyon almanız ya da takım arkadaşınıza o fırsatı yaratmaya çalışmanız lazım. Bu dönem, takas sonrası klasik bilinen birbirimizi tanımaya başladığımız dönemlerden. Bunu başardığımızda, iyi olacağız."



Bu mağlubiyetle Kyrie ve Luka Doncic, Mavericks'te beraber oynadıkları maçlarda 2-5'lik bir seriye düşmüş oldu.





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