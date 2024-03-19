"Zion, Sezon İçi Turnuvası'ndan bu yana 11 kilo civarı verdi" iddiası

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın Aralık ayındaki Sezon İçi Turnuvasından bu yana 11 kilo civarı kaybettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Zion, Sezon İçi Turnuvası'ndan bu yana 11 kilo civarı verdi' iddiası
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19 Mart 2024 14:28
Son güncelleme 19 Mart 2024 14:34
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın Aralık ayındaki Sezon İçi Turnuvasından bu yana 11 kilo civarı kaybettiği bildirildi.

ESPN'den Brian Windhorst, 'The Hoop Collective' podcast'inde Williamson'ın son birkaç ayda daha iyi bir forma girme konusundaki kararlılığının Pelicans'ın başarısını körüklediğini açıkladı:

"New Orleans'taki bazı kişiler bana Zion Williamson'ın Sezon İçi Turnuvası'nın gerçekleştiği Aralık ayından bu yana 11 kilo civarı verdiğini söylediler. Ve performansı da mükemmeldi. Daha az dakika oynaması da bence yardımcı oluyor fakat bana 11 kilo civarı verdiğini anlattılar."

Williamson, Sezon İçi Turnuvası'nın yarı finalinde Los Angeles Lakers'a karşı iyi bir oyun sergilemeyi başaramamış ve 133-89'luk büyük mağlubiyette sadece 13 sayı atabilmişti.

Pelicans'ın maç başına 22,6 sayıyla lideri olan Zion, Mart ayında şu ana kadar yüzde 62,5 şut isabetiyle 23,9 sayı ortalaması yakalıyor.

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