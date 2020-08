Zion: "Medya, Ja ile beni birbirimize düşürmeye çalışıyor"

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, medyanın kendisini Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant ile birbirlerine düşürmeye çalıştığını söyledi.



Zion, hayranlarının kendisiyle Morant arasında kişisel bir rekabet olmadığını bilmelerini istiyor. Çaylak süperstarlar, Pazartesi Zion'lı Pelicans, Morant'li Grizzlies ile karşı karşıya geldiğinde, ikili de kafa kafaya gelmişti.



Söz konusu oyuncular Yılın Çaylağı ödülü için savaşırken, her iki takım da playofflarda bir yer yakalamak için mücadele ediyor. Bununla birlikte, Zion, aralarında hiçbir düşmanlık bulunmadığı konusunda açıklama yaptı ve medyanın var olmayan bir rekabetten söz etmeye çalıştığını belirtirken, Morant'i "kardeşi" olarak tanımladı:.



"O benim kardeşim. Birçok insan tanıyorum - saygısızlık değildir ya da kişisel almayın - ancak medya, bunu aramızda bir savaş varmış gibi göstermeye ya da bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor."



Morant ise şunu ekledi:



"Her seferinde söylediğim gibi, böyle bir şey olmayacak. Ama hem ben hem de Zi, Güney Carolina'dan geliyoruz, bunu sık sık görmüyoruz. Draft'ta ilk iki sırayı paylaştık, ikimiz de Güney Carolina'dan geliyoruz, birlikte AAU'da oynamıştık ve şimdi de beraber bir NBA sahasındaydık, çılgınca bir durum."