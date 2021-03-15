Zinedine Zidane: 'Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönebilir'

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibinden ayrılacağı ve Real Madrid'e döneceği konuşulurken, flaş bir açıklama geldi.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'nun İspanya ekibine dönebileceğini sinyalini verdi.
Zinedine Zidane "Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri dönebilir. Onu tanıyoruz, nasıl biri olduğunu ve burada yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu an bir Juventus futbolcusu ve buna saygı duymalıyız" dedi.
Fransız teknik adam, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için ayrıca "Gelecekte neler olacak göreceğiz. Ona, teknik direktörlük yapma şansını elde ettim ve bu çok özeldi. Şu an Juventus'ta oynuyor, gelecekte yaşanacakları hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
BENZEMA'DAN FLAŞ SÖZLER
Öte yandan Cristiano Ronaldo ile yeniden oynamak istediğini dile getiren Real Madrid'in golcü oyuncusu Karim Benzema, "Cristiano ile Madrid'de birlikte birçok şey yaptık. Üç yıl önceydi ve şimdi Cristiano başka bir takımda. Geri dönecek mi bilmiyorum ama Cristiano ile tekrar oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.
GEORGINA: "RONALDO'DAN UTANIYORDUM"
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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'nun İspanya ekibine dönebileceğini sinyalini verdi.
Zinedine Zidane "Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri dönebilir. Onu tanıyoruz, nasıl biri olduğunu ve burada yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu an bir Juventus futbolcusu ve buna saygı duymalıyız" dedi.
Fransız teknik adam, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için ayrıca "Gelecekte neler olacak göreceğiz. Ona, teknik direktörlük yapma şansını elde ettim ve bu çok özeldi. Şu an Juventus'ta oynuyor, gelecekte yaşanacakları hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
BENZEMA'DAN FLAŞ SÖZLER
Öte yandan Cristiano Ronaldo ile yeniden oynamak istediğini dile getiren Real Madrid'in golcü oyuncusu Karim Benzema, "Cristiano ile Madrid'de birlikte birçok şey yaptık. Üç yıl önceydi ve şimdi Cristiano başka bir takımda. Geri dönecek mi bilmiyorum ama Cristiano ile tekrar oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.
GEORGINA: "RONALDO'DAN UTANIYORDUM"
ÖZEL RÖPORTAJ İÇİN TIKLAYIN...