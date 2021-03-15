Zinedine Zidane: "Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönebilir"

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'nun İspanyol ekibine dönebileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Zinedine Zidane: 'Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönebilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2021 16:37
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibinden ayrılacağı ve Real Madrid'e döneceği konuşulurken, flaş bir açıklama geldi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'nun İspanya ekibine dönebileceğini sinyalini verdi.

Zinedine Zidane "Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri dönebilir. Onu tanıyoruz, nasıl biri olduğunu ve burada yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu an bir Juventus futbolcusu ve buna saygı duymalıyız" dedi.

Fransız teknik adam, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için ayrıca "Gelecekte neler olacak göreceğiz. Ona, teknik direktörlük yapma şansını elde ettim ve bu çok özeldi. Şu an Juventus'ta oynuyor, gelecekte yaşanacakları hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

BENZEMA'DAN FLAŞ SÖZLER

Öte yandan Cristiano Ronaldo ile yeniden oynamak istediğini dile getiren Real Madrid'in golcü oyuncusu Karim Benzema, "Cristiano ile Madrid'de birlikte birçok şey yaptık. Üç yıl önceydi ve şimdi Cristiano başka bir takımda. Geri dönecek mi bilmiyorum ama Cristiano ile tekrar oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

GEORGINA: "RONALDO'DAN UTANIYORDUM"
ÖZEL RÖPORTAJ İÇİN TIKLAYIN...




 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.