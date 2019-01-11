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Zapata için Beşiktaş iddiası!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Milan'la sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Zapata için anlaştığı, önümüzdeki hafta imzaların atılacağıı öne sürüldü.

Kaynak: Akşam
Zapata için Beşiktaş iddiası!
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11 Ocak 2019 08:40
Forvete Burak Yılmaz'ı, stopere de Mirin'i transfer eden Beşiktaş, son bombayı Zapata ile patlatıyor. Milan'ın, Kolombiyalı stoperiyle her konuda anlaşma sağlandığı, Milan'dan bonservisinin alınması için Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta İtalya'ya seyahat edeceği bildirildi.

Enzo Roco ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ta, Radio Colombia'nın haberine göre Başkan Orman, sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Zapata'yı bu süre içinde kiralamak, daha sonra da tapusuyla almak için anlaştı.

SAĞ BEKTE DE OYNAYABİLİR

Milan'da, Arjantinli Musacchio ile forma mücadelesi veren ancak Zapata ilk 11'de şans bulmakta zorlanıyor. Bu sezon 9 maçta forma şansı bulan Kolombiyalı, Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev aldı.

32 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına Milan sıcak bakıyor. Zapata'nın sağ bekte de oynayabilmesi Beşiktaş için avantaj oluşturuyor. Şenol Güneş, Zapata'yı çok istiyor.



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