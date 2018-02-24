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Yunuslu Wolfsburg deplasmandan tek puanla döndü!

Bundesliga'da 24. haftada Mainz 05 ile Wolfsburg 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Yunuslu Wolfsburg deplasmandan tek puanla döndü!
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24 Şubat 2018 00:25
Bundesliga'da 24. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Josip Brekalo ile öne geçen Wolfsburg, 44. dakikada Yoshinori'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Mainz 05 ile Wolfsburg 1-1 berabere kaldı.

Wolfsburg'ta milli futbolcu Yunus Mallı, 77. dakikada yerini Renato Steffen'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg puanını 25'e yükseltti. Mainz'in puanı 24 oldu.

 

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