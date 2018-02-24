Bundesliga'da 24. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Josip Brekalo ile öne geçen Wolfsburg, 44. dakikada Yoshinori'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Mainz 05 ile Wolfsburg 1-1 berabere kaldı.
Wolfsburg'ta milli futbolcu Yunus Mallı, 77. dakikada yerini Renato Steffen'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Wolfsburg puanını 25'e yükseltti. Mainz'in puanı 24 oldu.
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Karşılaşmanın 6. dakikasında Josip Brekalo ile öne geçen Wolfsburg, 44. dakikada Yoshinori'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Mainz 05 ile Wolfsburg 1-1 berabere kaldı.
Wolfsburg'ta milli futbolcu Yunus Mallı, 77. dakikada yerini Renato Steffen'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Wolfsburg puanını 25'e yükseltti. Mainz'in puanı 24 oldu.
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