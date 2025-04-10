Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Fransa Ligue 2 takımı USL Dunkerque'de forma giyen Finlandiyalı 10 numara Naatan Skytta için Fenerbahçe'nin talip olduğu bildirildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yüksel Yıldırım, Naatan Skytta için Fenerbahçe'den 5 milyon euro talep etti.
Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki Naatan Skytta'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.
PERFORMANSI
Ligue 2 ekibi, Naatan Skytta'yı yaz transfer döneminde Toulouse'dan kadrosuna katmış ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bu sezon ligde 26 maça çıkıp 1883 dakika süre alan Finlandiyalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik istatistik yakaladı.
Yüksel Yıldırım, Naatan Skytta için Fenerbahçe'den 5 milyon euro talep etti.
Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki Naatan Skytta'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.
PERFORMANSI
Ligue 2 ekibi, Naatan Skytta'yı yaz transfer döneminde Toulouse'dan kadrosuna katmış ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bu sezon ligde 26 maça çıkıp 1883 dakika süre alan Finlandiyalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik istatistik yakaladı.