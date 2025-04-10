Yüksel Yıldırım, Skytta için Fenerbahçe'den iki katını istedi!

Dunkerque Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 22 yaşındaki Naatan Skytta için fiyat artırdı.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; Imago
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Yüksel Yıldırım, Skytta için Fenerbahçe'den iki katını istedi!
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10 Nisan 2025 12:46
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Fransa Ligue 2 takımı USL Dunkerque'de forma giyen Finlandiyalı 10 numara Naatan Skytta için Fenerbahçe'nin talip olduğu bildirildi.

Yüksel Yıldırım, Naatan Skytta için Fenerbahçe'den 5 milyon euro talep etti.

Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki Naatan Skytta'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.

PERFORMANSI

Ligue 2 ekibi, Naatan Skytta'yı yaz transfer döneminde Toulouse'dan kadrosuna katmış ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sezon ligde 26 maça çıkıp 1883 dakika süre alan Finlandiyalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik istatistik yakaladı.

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