Yeni Malatyaspor'da 'deja vu': 9 haftadır galibiyet yok

Süper Lig'de 9 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor, geçen sezonki sıkıntıyı yaşıyor.

, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da 'deja vu': 9 haftadır galibiyet yok
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10 Mart 2021 16:18
Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ligde bu sezon 9 haftadır galip gelemezken, geçen sezon ki sıkıntının aynısını yaşıyor. Geride kalan sezonda 12 hafta kazanamayan Yeni Malatyaspor, bu sezon ise geride kalan 9 haftada hanesine 3 puan yazdıramadı.

Lig'de 28 haftalık bölümde 7 galibiyet, 10 beraberlik, 11'de mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, hanesine 31 puan yazdırdı. Lig'de ilk yarıda 27 puan toplayan ve 7 galibiyetin tamamını ilk yarıda elde eden sarı siyahlı takım, 9 haftadır galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunda 12 hafta galip gelememiş ve sezon sonunda da küme düşmüştü. Bu sezon ise 9 haftadır galip gelemeyen sarı siyahlı takım, geçen sezonla aynı sıkıntıyı yaşıyor.

Kaynak: Yeni Malatya



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