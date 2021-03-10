Yeni Malatyaspor'da 'deja vu': 9 haftadır galibiyet yok

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ligde bu sezon 9 haftadır galip gelemezken, geçen sezon ki sıkıntının aynısını yaşıyor. Geride kalan sezonda 12 hafta kazanamayan Yeni Malatyaspor, bu sezon ise geride kalan 9 haftada hanesine 3 puan yazdıramadı.



Lig'de 28 haftalık bölümde 7 galibiyet, 10 beraberlik, 11'de mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, hanesine 31 puan yazdırdı. Lig'de ilk yarıda 27 puan toplayan ve 7 galibiyetin tamamını ilk yarıda elde eden sarı siyahlı takım, 9 haftadır galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.



Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunda 12 hafta galip gelememiş ve sezon sonunda da küme düşmüştü. Bu sezon ise 9 haftadır galip gelemeyen sarı siyahlı takım, geçen sezonla aynı sıkıntıyı yaşıyor.



Kaynak: Yeni Malatya



